Turenne

Visite de Turenne Visitez Turenne, PBVF et prenez-en plein la vue !

Le bourg Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Accroché à sa colline, Turenne ne fait pas les choses à moitié. Classé parmi les Plus Beaux Villages de France (PBVF), il affiche fièrement son passé… et son caractère vaillant. Pendant 1h30, partez pour une découverte approfondie de ce village chargé d’histoire. Ici, chaque pierre a quelque chose à raconter, mais encore faut-il savoir où regarder. Votre guide vous emmène justement là où vous ne seriez pas allé seul, en dévoilant détails cachés et anecdotes bien senties. Une visite complète, entre patrimoine, panorama et belles surprises. Attention, coup de cœur en vue.

Juillet et Août visite les mercredis et vendredis à 10h30 et 15h.

RDV à l’Office de Tourisme de Turenne . Tarifs 5€, 2€50 pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants -6ans. Durée 1h30 .

Le bourg Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

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L’événement Visite de Turenne Visitez Turenne, PBVF et prenez-en plein la vue ! Turenne a été mis à jour le 2026-05-21 par Corrèze Tourisme