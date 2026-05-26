Visite de Turenne Visitez Turenne, PBVF et prenez-en plein la vue ! Turenne
Visite de Turenne Visitez Turenne, PBVF et prenez-en plein la vue ! Turenne mercredi 8 juillet 2026.
Turenne
Visite de Turenne Visitez Turenne, PBVF et prenez-en plein la vue !
Le bourg Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28
Accroché à sa colline, Turenne ne fait pas les choses à moitié. Classé parmi les Plus Beaux Villages de France (PBVF), il affiche fièrement son passé… et son caractère vaillant. Pendant 1h30, partez pour une découverte approfondie de ce village chargé d’histoire. Ici, chaque pierre a quelque chose à raconter, mais encore faut-il savoir où regarder. Votre guide vous emmène justement là où vous ne seriez pas allé seul, en dévoilant détails cachés et anecdotes bien senties. Une visite complète, entre patrimoine, panorama et belles surprises. Attention, coup de cœur en vue.
Juillet et Août visite les mercredis et vendredis à 10h30 et 15h.
RDV à l’Office de Tourisme de Turenne . Tarifs 5€, 2€50 pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants -6ans. Durée 1h30 .
Le bourg Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de Turenne Visitez Turenne, PBVF et prenez-en plein la vue !
L’événement Visite de Turenne Visitez Turenne, PBVF et prenez-en plein la vue ! Turenne a été mis à jour le 2026-05-21 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Turenne (Corrèze)
- Visite des Jardins suspendus du château, Château de Turenne, Turenne 6 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins Château de Turenne Château de Turenne Turenne 6 juin 2026
- Vide-greniers Turenne Gare Turenne 5 juillet 2026
- Exposition de peintures Turenne 20 juillet 2026
- Visite costumée de Turenne Office de Tourisme Turenne 21 juillet 2026