Visite de Val’Pôle – Veolia, Claye-Souilly Val’Pôle, pôle d’écologie industrielle – Veolia Claye-Souilly

Visite de Val’Pôle – Veolia, Claye-Souilly Mardi 18 novembre, 10h00 Val’Pôle, pôle d’écologie industrielle – Veolia Seine-et-Marne

Début : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Val’Pôle – Veolia, implanté à Claye-Souilly, ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans un site dédié à l’écologie industrielle et à l’économie circulaire. Le pôle met en œuvre des solutions innovantes pour le recyclage, la valorisation énergétique et la réutilisation des ressources, contribuant ainsi à une industrie plus durable et responsable.

Une visite inspirante qui illustre comment l’industrie peut conjuguer performance économique, innovation et respect de l’environnement.

Val'Pôle, pôle d'écologie industrielle – Veolia 77410 Claye-Souilly Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne Île-de-France

Découvrez un pôle d’écologie industrielle où recyclage, valorisation des déchets et optimisation des ressources s’allient pour construire une industrie durable. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE