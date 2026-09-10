Visite de Vendée miniature, Vendée Miniature, Bretignolles-sur-Mer

Informations pratiques

Visite de Vendée miniature 19 et 20 septembre Vendée Miniature Vendée

Tarif réduit à l’accueil du site : 9€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de 4 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Pendant ces deux jours seulement, Vendée Miniature ouvre ses portes et propose une visite du musée à tarif réduit en caisse.

La passion du patrimoine vivant :

La maquette de Vendée Miniature représente parfaitement le partage et la transmission des pratiques, des expressions et des savoir-faire transmis de génération en génération. La reproduction de la campagne des années 1900 à l’échelle 1/10 embarque les visiteurs dans un voyage dans le temps. Petits et grands s’émerveillent devant les 1001 détails de la maquette. C’est un lieu privilégié pour les échanges entre générations. Pour comprendre comment les hommes et les femmes vivaient à cette époque pas si éloignée d’aujourd’hui.

La part belle au patrimoine artistique :

Le travail de création pour cette maquette de 350m2 est colossal. Imaginez qu’il faut compter 7 h de travail pour réaliser un personnage du modelage à l’habillage et qu’il a fallu plus de 1000h pour réaliser la batteuse Merlin, pièce phare du musée ! Bâtiments, personnages, véhicules, décors, tout est réalisé dans l’atelier de fabrication du musée. Notre équipe de créateurs ajoutent des nouveautés chaque année et travaillent au maximum avec les matériaux naturels et les techniques de fabrication traditionnelles.

L’occasion idéale de (re)découvrir les traditions vendéennes, notre héritage culturel et patrimonial et la vie du début du siècle tout en s’émerveillant devant les 1001 détails de la maquette.

L’exposition LEGO 1900, offrira une autre lecture de cette époque en mettant en avant les innovations et les grands événements des années 1900. Une visite familiale qui enchantera petits et grands.

Vendée Miniature 50 Rue du Prégneau, 85470 Bretignolles-sur-Mer Bretignolles-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire 02 51 22 47 50 https://www.vendee-miniature.fr/ https://www.facebook.com/vendeeminiature Parking avec place handicapé et accueil vélo

Pendant ces deux jours seulement, Vendée Miniature ouvre ses portes et propose une visite du musée à tarif réduit en caisse.

©Com’ une crevette