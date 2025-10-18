Visite de verger et atelier cuisine Vieilles-Maisons-sur-Joudry

153 Route de Grignon 45260 Vieilles Maisons sur Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Visite des vergers de Grignon et atelier cuisine autour des pommes. De 15h à 17h. Inscription obligatoire 06 07 07 09 67. .

153 Route de Grignon 45260 Vieilles Maisons sur Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 07 09 67 rebecca@lesvoiesromaines.com

English :

Orchard tour and cooking workshop

German :

Besuch eines Obstgartens und Kochworkshop

Italiano :

Visita al frutteto e laboratorio di cucina

Espanol :

Visita al huerto y taller de cocina

