Visite de verger et atelier cuisine Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Visite de verger et atelier cuisine
Visite des vergers de Grignon et atelier cuisine autour des pommes. De 15h à 17h. Inscription obligatoire 06 07 07 09 67. .
153 Route de Grignon 45260 Vieilles Maisons sur Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 07 09 67 rebecca@lesvoiesromaines.com
English :
Orchard tour and cooking workshop
German :
Besuch eines Obstgartens und Kochworkshop
Italiano :
Visita al frutteto e laboratorio di cucina
Espanol :
Visita al huerto y taller de cocina
