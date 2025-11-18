Visite de Vermilion – Saint-Méry Vermilion Saint-Méry

Visite de Vermilion – Saint-Méry Mardi 18 novembre, 10h00 Vermilion Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Plongez dans l’univers d’une société pétrolière avec sa diversité de métiers à Saint-Méry !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Vermilion ouvre son site de Saint-Méry aux jeunes pour une immersion dans le monde industriel. L’entreprise intervient sur des projets variés, en mettant l’accent sur la sécurité, la précision l’efficacité technique et l’excellence.

Une visite instructive qui montre comment l’industrie pétrolière combine savoir-faire technique, innovation et sécurité pour répondre aux besoins industriels et énergétiques modernes en phase avec la transition énergétique.

Vermilion 77720 Saint-Méry Saint-Méry 77720 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Découvrez une entreprise pétrolière. Une immersion dans les métiers liés à l’énergie et aux infrastructures. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE