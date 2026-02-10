Visite de Ville CAUTERETS Cauterets
Visite de Ville CAUTERETS Cauterets mardi 3 mars 2026.
Visite de Ville
CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 14:30:00
fin : 2026-03-03 16:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Thème Village thermal et agro-pastoral devenu une belle station de montagne
Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus. .
+33 5 62 92 50 50
English :
Theme: A spa and agro-pastoral village that has become a beautiful mountain resort
L’événement Visite de Ville Cauterets a été mis à jour le 2026-02-10 par OT de Cauterets|CDT65