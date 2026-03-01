Visite de ville CAUTERETS Cauterets

Visite de ville

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:30:00

fin : 2026-03-31 16:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Thème Rive gauche l’âge d’or du XIXe au paysage urbain de luxe et la station de montagne d’aujourd’hui

Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus. .

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50

English :

Theme: Left bank: from the golden age of the 19th century to the luxury urban landscape and mountain resort of today

