Visite de ville CAUTERETS Cauterets
Visite de ville CAUTERETS Cauterets mardi 7 avril 2026.
Visite de ville
CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-04-07 16:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Thème: Sur les pas et anecdotes de quelques célébrités venues profiter des eaux et de la montagne
Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus. .
CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50
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English :
Theme: In the footsteps and anecdotes of some of the celebrities who came to enjoy the waters and mountains
L’événement Visite de ville Cauterets a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Cauterets|CDT65
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