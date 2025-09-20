Visite de ville Musée du prieuré Jean Laronze Charolles
Au départ du musée du Prieuré Jean Laronze, vous découvrirez les sites les plus anciens de la ville médiévale. Vous parcourrez la cité des comtes charolais jusqu’à l’ancien château des ducs de Bourgogne et aurez la chance d’entrer dans les deux seules tours encore existantes la tour téméraire et la tour de diamants. La visite se poursuivra par la salle du bailliage et l’ancienne maison des sires de la Madeleine (actuel bureau d’information touristique). .
Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74
