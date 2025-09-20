Visite de ville Musée du prieuré Jean Laronze Charolles

Visite de ville Musée du prieuré Jean Laronze Charolles samedi 20 septembre 2025.

Visite de ville

Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Au départ du musée du Prieuré Jean Laronze, vous découvrirez les sites les plus anciens de la ville médiévale. Vous parcourrez la cité des comtes charolais jusqu’à l’ancien château des ducs de Bourgogne et aurez la chance d’entrer dans les deux seules tours encore existantes la tour téméraire et la tour de diamants. La visite se poursuivra par la salle du bailliage et l’ancienne maison des sires de la Madeleine (actuel bureau d’information touristique). .

Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74

English : Visite de ville

German : Visite de ville

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de ville Charolles a été mis à jour le 2025-09-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)