Visite de ville « Les secrets de Felletin » Office de Tourisme Aubusson Felletin – Bureau d’Information Touristique Felletin Felletin

Visite de ville « Les secrets de Felletin » Office de Tourisme Aubusson Felletin – Bureau d’Information Touristique Felletin Felletin dimanche 21 septembre 2025.

Visite de ville « Les secrets de Felletin » Dimanche 21 septembre, 09h45 Office de Tourisme Aubusson Felletin – Bureau d’Information Touristique Felletin Creuse

Gratuit. Sur inscription. Point de départ devant l’Office de tourisme de Felletin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:45:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T09:45:00 – 2025-09-21T11:00:00

Cachés dans une ruelle, en hauteur, ou alors tellement sous nos yeux que l’on oublie de les regarder, certains détails nous échappent. Ensemble aujourd’hui, prenons le temps d’explorer, de lever les yeux et découvrons, ou redécouvrons, Felletin avec un regard neuf.

Office de Tourisme Aubusson Felletin – Bureau d’Information Touristique Felletin Place Philippe Quinault, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 66 54 60 »}, {« type »: « email », « value »: « felletinpatrimoine@gmail.com »}] L’Office de Tourisme est implanté au coeur de la ville, au pied du clocher de l’église du Moutier. Stationnements gratuits à 200m

Cachés dans une ruelle, en hauteur, ou alors tellement sous nos yeux que l’on oublie de les regarder, certains détails nous échappent. Ensemble aujourd’hui, prenons le temps d’explorer, de lever les…

©FPE