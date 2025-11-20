Visite de Yahtec – Meaux Yahtec Meaux

Visite de Yahtec – Meaux Jeudi 20 novembre, 14h00 Yahtec Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Yahtec, située à Meaux, ouvre ses portes aux jeunes pour une visite exceptionnelle. Spécialiste des systèmes électroniques et embarqués, Yahtec conçoit et développe des solutions technologiques innovantes pour divers secteurs industriels.

Une visite inspirante pour montrer aux jeunes que l’industrie moderne est au cœur de l’innovation, du numérique et de la haute technologie.

Yahtec 1 Av. de l'Épinette, 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France

Découvrez une entreprise innovante en électronique et automatisation industrielle. Une immersion dans les technologies de pointe et les métiers de l’ingénierie. VISITE D ENTREPRISE CCI SEINE ET MARNE