Visite de Yellow Impact Sailing suivie d’une initiation voile

12B Rue des Résistants La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Yellow Impact Sailing ouvre ses portes. Entreprise à mission basée à La Trinité-sur-Mer, Yellow Impact Sailing s’engage pour une voile plus responsable et accessible à toutes et tous.

À l’occasion du Printemps du Nautisme, venez découvrir les coulisses de notre activité visite de l’entreprise et des bateaux, présentation de notre programme de reconditionnement de flotte et échanges autour d’une navigation plus sobre.

Envie de passer à l’action ?

Des initiations à la voile sont proposées sur inscription.

Places limitées !

Activité gratuite, ouvertes à tous.

Sur inscription par mail ou téléphone.

Offre proposée dans le cadre du Printemps du Nautisme. .

12B Rue des Résistants La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 7 62 56 61 65

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English :

L’événement Visite de Yellow Impact Sailing suivie d’une initiation voile La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon