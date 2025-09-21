VISITE DÉCALÉE D’EXCEPTION : SI LE CAMPO M’ÉTAIT CONTÉ Campo Santo Perpignan

VISITE DÉCALÉE D’EXCEPTION : SI LE CAMPO M’ÉTAIT CONTÉ Campo Santo Perpignan dimanche 21 septembre 2025.

VISITE DÉCALÉE D’EXCEPTION : SI LE CAMPO M’ÉTAIT CONTÉ Dimanche 21 septembre, 18h00 Campo Santo Pyrénées-Orientales

Visite-spectacle gratuite sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite-décalée, proposée à la tombée du jour par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

Quand un cimetière murmure… une visite théâtralisée pleine de surprises vous attend, menée par un guide aussi érudit que facétieux, prêt à réveiller les fantômes du passé avec tendresse et panache.

Campo Santo Rue Amiral Ribeil, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 62 38 84 Le cloître-cimetière Saint-Jean, dit Campo Santo depuis sa restauration, fut édifié dans le premier tiers du 14e siècle. Chaque enfeu, d’un gothique épuré, est marqué d’écussons aux armes des riches familles perpignanaises. Au nord-est, la chapelle funéraire ou Funeraria, dédiée à saint Jean l’Évangeliste, vous dévoile des vitraux contemporains de Shirley Jaffe.

Visite-décalée, proposée à la tombée du jour par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan