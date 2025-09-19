Visite décalée du quartier de Novel-Teppes : Autour de l’œuvre de Jacques Lévy Place Louis Armand Annecy

Visite décalée du quartier de Novel-Teppes : Autour de l’œuvre de Jacques Lévy Vendredi 19 septembre, 18h00 Place Louis Armand Haute-Savoie

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Portez un nouveau regard sur le ZUP de Novel, quartier emblématique du développement d’Annecy au 20e siècle et labellisé Architecture Contemporaine Remarquable en 2003.

avec Théo Arifont, guide-conférencier de la Ville d’Annecy, en collaboration avec la compagnie Pas de loup

Vendredi 19 septembre à 18 h

Durée : 1 h 15 à 1 h 30

RDV sur la placette, 8 rue Louis Armand

Bus SIBRA : arrêt Anémones

Place Louis Armand 8 rue Louis Armand 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Quartier de Novel, rue Louis Armand, © Gilles Piel – Ville d’Annecy