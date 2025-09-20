Visite décalée en Famille Musée Paul-Dini, musée municipal Villefranche-sur-Saône

A partir de 6 ans, limité à 20 personnes, inscriptions sur place.

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:00:00

Les médiateurs du musée vous proposent de jouer en famille avec vos sens et des activités ludiques pour découvrir ensemble l’exposition temporaire « Ce qui reste ».

Grands et petits, laissez-vous embarquer par ce voyage unique et sensoriel !

Espace Cornil – 10h15

Musée Paul-Dini, musée municipal 2, place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 68 33 70 http://www.musee-paul-dini.com Musée municipal fondé en 1863, le musée renait au début des années 2000 suite à la première donation d’œuvres faite par Paul et Muguette Dini à la Ville de Villefranche-sur-Saône.

Installé dans deux bâtiments historiques réhabilités, le musée Paul-Dini présente un panorama de la création picturale de la région Auvergne-Rhône-Alpes des années 1810 à nos jours.

Bénéficiant de l’appellation « Musée de France » depuis 2003, le musée municipal Paul-Dini se déploie sur deux espaces d’exposition : l’espace Grenette, ancienne halle aux grains de la ville, et l’espace Cornil, ancienne usine textile. parc de stationnement (gratuit à proximité). Accès routier par route N6 et autoroute A6.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Villefranche-sur-Saône