Visite décalée et augmentée du Bâtiment Pasteur Hôtel Pasteur Rennes 10 – 24 juillet, les jeudis Ille-et-Vilaine

Venez les jeudis de juillet découvrir le Batîment Pasteur!

Venez équipé.e.s de votre smartphone et d’écouteurs découvrir de manière décalée le bâtiment Pasteur, son histoire, son ambiance, son imaginaire, ses projets les jeudis de juillet (10, 17 et 24) à 15h.

Nous fournirons des tablettes casques et microscopes si besoin !

**RDV dans le Hall du Bâtiment 2 place Pasteur à 15h**

_Visite sur inscriptions_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-24T17:00:00.000+02:00

https://framaforms.org/inscriptions-visite-guidee-batiment-pasteur-1749718536

Hôtel Pasteur 2 place Pasteur Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine