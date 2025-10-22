Visite décalée que pour les enfants Vitré

Visite décalée que pour les enfants

2 Rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Visite décalée que pour les enfants.

Mercredi 22 octobre de 15h à 16h30

Les enfants, cette visite est spécialement conçue pour vous, et rien que vous !

Le théâtre est un lieu mystérieux, avec ses petites superstitions, ses intrigues et ses anecdotes… Vous arpenterez le centre culturel dans des espaces habituellement fermés au public et en saurez un peu plus sur ce lieu et la vie d’artiste !

Nous vous proposons de clôturer cette visite par un goûter.

Gratuit, sur réservation auprès du Centre culturel 02 23 55 55 80

Places limitées.

Visite pour les enfants de 6 à 12 ans.

Lieu Centre culturel Jacques Duhamel, 2 Rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

+33 2 23 55 55 80

