Visite déchèterie Saint-Laurent-des-Hommes mercredi 16 juillet 2025.

Saint-Laurent-des-Hommes Dordogne

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Visite de l’Installation de Stockage des déchets Non Dangereux (ISDND) qui stocke par enfouissement, dans des casiers étanches où la dégradation bactérienne est intensifiée, jusqu’à 75.000 tonnes de déchets par an non valorisables issus des sacs noirs et des bennes tout venant des déchèteries.

14h. Durée 2h

Gratuit sur inscription 09 71 00 84 24 .

Saint-Laurent-des-Hommes 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 00 84 24

German : Visite déchèterie

Espanol : Visite déchèterie

