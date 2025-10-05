Visite-découverte « 1er dimanche du mois » Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-découverte « 1er dimanche du mois » Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d'hier à aujourd'hui Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 5 octobre 2025.

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

De l’extraction des matières premières jusqu’aux détails de sa décoration, de nombreux métiers interviennent dans la fabrication d’une pièce en porcelaine. Venez découvrir leurs caractéristiques et leurs évolutions depuis le 18e siècle. Les techniques et les savoir-faire autour de la porcelaine n’auront plus de secret pour vous !

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 06 mnad@cultival.fr

