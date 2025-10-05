Visite-découverte « 1er dimanche du mois » La porcelaine de Limoges Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-12-07
2025-10-05 2025-12-07
La porcelaine de Limoges représente plus d’un tiers des collections du musée. Elle couvre une période allant de 1771 à nos jours et témoigne de la diversité de la production depuis plus de 250 ans. Plongez dans son histoire à travers la collection publique la plus riche au monde !
Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .
+33 1 42 46 92 06 mnad@cultival.fr
