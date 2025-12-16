Visite-découverte 1er dimanche du mois Visite de l’exposition Les Énergies de la terre Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-découverte 1er dimanche du mois Visite de l’exposition Les Énergies de la terre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 10:30:00

fin : 2026-03-01 11:30:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Une heure pour découvrir l’exposition Les Énergies de la terre . Des énergies terrestres à l’énergie créatrice en passant par les objets chargés d’énergie, découvrez une sélection d’œuvres inédites !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

