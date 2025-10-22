Visite Découverte Abbaye ou cathédrale ? Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Deux monuments, deux histoires, une visite captivante ! Plongez dans le passé d’Auxerre en découvrant la cathédrale Saint-Étienne et l’abbaye Saint-Germain. Quelles sont leurs différences ? Pourquoi l’une domine la ville tandis que l’autre cache des trésors souterrains ? Architecture, anecdotes et secrets bien gardés… Ouvrez l’œil et laissez-vous surprendre par ces témoins majeurs de l’histoire Auxerroise !

Départ sur le parvis de la cathédrale, achat des billets à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19

