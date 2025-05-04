VISITE DECOUVERTE, ALLONS EXPOSITION DES COLLECTIONS Sérignan
146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Début : 2025-05-04
fin : 2025-05-04
2025-05-04 2025-10-05 2025-10-19
Visite découverte ALLONS, exposition des collections. Gratuit.
Participez à une visite en compagnie d’un.e médiateur.rice à la découverte de l’exposition des collections.
Gratuit. A partir de 3 personnes. .
146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95
English :
Discovery tour: ALLONS, collection exhibition. Free admission.
German :
Entdeckungstour: ALLONS, Ausstellung der Sammlungen. Kostenlos.
Italiano :
Visita di scoperta: ALLONS, mostra delle collezioni. Ingresso libero.
Espanol :
Visita de descubrimiento: ALLONS, exposición de colecciones. Entrada gratuita.
