VISITE DECOUVERTE, ALLONS EXPOSITION DES COLLECTIONS Sérignan

VISITE DECOUVERTE, ALLONS EXPOSITION DES COLLECTIONS

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Début : 2025-05-04
fin : 2025-05-04

2025-05-04 2025-10-05 2025-10-19

Visite découverte ALLONS, exposition des collections. Gratuit.
Participez à une visite en compagnie d’un.e médiateur.rice à la découverte de l’exposition des collections.

Gratuit. A partir de 3 personnes.   .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 

English :

Discovery tour: ALLONS, collection exhibition. Free admission.

German :

Entdeckungstour: ALLONS, Ausstellung der Sammlungen. Kostenlos.

Italiano :

Visita di scoperta: ALLONS, mostra delle collezioni. Ingresso libero.

Espanol :

Visita de descubrimiento: ALLONS, exposición de colecciones. Entrada gratuita.

