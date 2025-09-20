Visite découverte ArcelorMittal ArcelorMittal Grande-Synthe

Visite découverte ArcelorMittal ArcelorMittal Grande-Synthe samedi 20 septembre 2025.

Visite découverte ArcelorMittal Samedi 20 septembre, 09h00 ArcelorMittal Nord

Gratuit réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

à partir de 12 ans mineur accompagné d’un parent

Sur réservation obligation en flashant le QR code sur l’affiche

Gratuit

Renseignement par email : dk.lpcomm@arcelormittal.com

ArcelorMittal Rue du Comte de Jean 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « dk.lpcomm@arcelormittal.com »}] [{« link »: « mailto:dk.lpcomm@arcelormittal.com »}]

Patrimoine sidérurgique et biodiversité

Arcelor Mittal