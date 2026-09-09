Visite découverte ArcelorMittal – Site de Mouzon, Arcelor Mittal, Mouzon

Informations pratiques

Visite découverte ArcelorMittal – Site de Mouzon Samedi 19 septembre, 08h30 Arcelor Mittal Ardennes

12 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Du métal, des hommes, une histoire …

Venez vivre l’aventure industrielle d’ArcelorMittal Mouzon lors des Journées du Patrimoine.

Le site de Mouzon vous ouvre ses portes pour découvrir son process auprès de ceux qui façonnent l’acier au quotidien.

Pour s’inscrire : https://my.weezevent.com/visite-decouverte-arcelormittal-site-de-mouzon-1

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Du métal, des hommes, une histoire …

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