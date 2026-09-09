Visite découverte ArcelorMittal – Site de Mouzon, Arcelor Mittal, Mouzon
samedi 19 septembre 2026 · Arcelor Mittal · Mouzon
Informations pratiques
Visite découverte ArcelorMittal – Site de Mouzon Samedi 19 septembre, 08h30 Arcelor Mittal Ardennes
12 personnes par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Du métal, des hommes, une histoire …
Venez vivre l’aventure industrielle d’ArcelorMittal Mouzon lors des Journées du Patrimoine.
Le site de Mouzon vous ouvre ses portes pour découvrir son process auprès de ceux qui façonnent l’acier au quotidien.
Pour s’inscrire : https://my.weezevent.com/visite-decouverte-arcelormittal-site-de-mouzon-1
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Du métal, des hommes, une histoire …
©AMF
À voir aussi à Mouzon (Ardennes)
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