Visite-découverte Atelier Fêtons les 100 ans de l’Art déco Limoges Art Déco ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-découverte Atelier Fêtons les 100 ans de l’Art déco Limoges Art Déco ! Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 7 décembre 2025.

Visite-découverte Atelier Fêtons les 100 ans de l’Art déco Limoges Art Déco !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Limoges. L’Art déco fête ses 100 ans ! À cette occasion, plusieurs œuvres du musée sont exposées au musée des Beaux-Arts de Limoges dans l’exposition “Faire Moderne”. En écho à cet événement, venez participer au Musée national Adrien Dubouché à une visite-atelier ouverte à tous. Observez les détails des services des années 1925, puis décorez une assiette en porcelaine de Limoges en vous inspirant de ce courant artistique haut en couleur.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Enfants acceptés dès 6 ans, accompagnés d’un adulte participant à l’activité. Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Visite-découverte Atelier Fêtons les 100 ans de l’Art déco Limoges Art Déco !

German : Visite-découverte Atelier Fêtons les 100 ans de l’Art déco Limoges Art Déco !

Italiano :

Espanol : Visite-découverte Atelier Fêtons les 100 ans de l’Art déco Limoges Art Déco !

L’événement Visite-découverte Atelier Fêtons les 100 ans de l’Art déco Limoges Art Déco ! Limoges a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL Terres de Limousin