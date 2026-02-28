Visite découverte au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges

Visite découverte au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

142 Avenue Émile Labussière Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 11:00:00

2026-04-07 2026-04-09

Le CRAFT détenteur d’une collection unique de céramiques contemporaines, ouvre ses portes au grand public et lui dévoile ses secrets d’atelier à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Au programme ?

Visites guidées de l’atelier, rencontres avec les techniciens céramistes et démonstrations. Le CRAFT, atelier de création contemporaine céramique, accueille des artistes venus du monde entier pour y développer leurs projets expérimentaux.

Réservation et détail de la programmation sur le site (en lien). .

