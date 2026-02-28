Visite découverte au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges

Visite découverte au CRAFT Journées Européennes des Métiers d'Art 2026

Visite découverte au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges mardi 7 avril 2026.

Visite découverte au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

142 Avenue Émile Labussière Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07 11:00:00

Date(s) :
2026-04-07 2026-04-09

Le CRAFT détenteur d’une collection unique de céramiques contemporaines, ouvre ses portes au grand public et lui dévoile ses secrets d’atelier à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Au programme ?
Visites guidées de l’atelier, rencontres avec les techniciens céramistes et démonstrations. Le CRAFT, atelier de création contemporaine céramique, accueille des artistes venus du monde entier pour y développer leurs projets expérimentaux.

Réservation et détail de la programmation sur le site (en lien).   .

142 Avenue Émile Labussière Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 17 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite découverte au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

L’événement Visite découverte au CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Limoges Métropole