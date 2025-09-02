Visite découverte au CRAFT CRAFT Limoges
CRAFT 142 Avenue Émile Labussière Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-09-02
fin : 2025-10-28
2025-09-02 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-25 2025-12-02
Le CRAFT, Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre détenteur d’une collection unique de céramiques contemporaines, ouvre ses portes au grand public et lui dévoile ses secrets d’atelier.
Au programme ?
• Visites guidées de l’atelier, rencontres avec les techniciens céramistes et les artistes en résidence, explication du processus de fabrication, découverte de créations uniques en céramique (en porcelaine, en grés, en faïence, en céramique technique etc.) réalisées en collaboration avec des artistes.
• Découverte de la collection CRAFT, visite de l’espace d’exposition.
Sur réservation obligatoire (téléphone et mail en lien). .
