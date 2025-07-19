Visite découverte Bienvenue à Mediolanum Place Bassompierre Saintes
Visite découverte Bienvenue à Mediolanum Place Bassompierre Saintes samedi 19 juillet 2025.
Visite découverte Bienvenue à Mediolanum
Place Bassompierre Musée archéologique Saintes Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : 

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-09-06
Début : Samedi 2025-07-19
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-07-19 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-24 2025-08-30 2025-09-06
Une immersion dans la vie quotidienne de l’antique Mediolanum. Intérieur de villa gallo-romaine, religion, jeux, éducation, artisanat…les objets archéologiques dévoilent un monde qui repose encore sous vos pas!
Place Bassompierre Musée archéologique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 20 97
English :
Immerse yourself in daily life in ancient Mediolanum. Gallo-Roman villa interiors, religion, games, education, crafts… archaeological objects reveal a world that still lies beneath your feet!
German :
Tauchen Sie ein in das Alltagsleben des antiken Mediolanum. Das Innere einer gallo-römischen Villa, Religion, Spiele, Bildung, Handwerk… Die archäologischen Objekte enthüllen eine Welt, die noch unter Ihren Füßen liegt!
Italiano :
Immergetevi nella vita quotidiana dell’antica Mediolanum. L’interno di una villa gallo-romana, la religione, i giochi, l’educazione, l’artigianato… Gli oggetti archeologici rivelano un mondo che si trova ancora sotto i vostri piedi!
Espanol :
Sumérjase en la vida cotidiana de la antigua Mediolanum. El interior de una villa galo-romana, la religión, los juegos, la educación, la artesanía… ¡los objetos arqueológicos revelan un mundo que aún yace bajo tus pies!
