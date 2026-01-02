Visite découverte Bienvenue à Mediolanum Place Bassompierre Saintes

Visite découverte Bienvenue à Mediolanum

Place Bassompierre Musée archéologique Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-21 2026-03-21

Une immersion dans la vie quotidienne de l’antique Mediolanum. Intérieur de villa gallo-romaine, religion, jeux, éducation, artisanat…les objets archéologiques dévoilent un monde qui repose encore sous vos pas!

.

Place Bassompierre Musée archéologique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 20 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in daily life in ancient Mediolanum. Gallo-Roman villa interiors, religion, games, education, crafts… archaeological objects reveal a world that still lies beneath your feet!

L’événement Visite découverte Bienvenue à Mediolanum Saintes a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge