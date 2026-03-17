Visite découverte

Buxeuil Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Avec les beaux jours qui se profilent, ça nous donne envie de sortir ! Alors, l’ Office de Tourisme des Champs d’Amour vous propose sa première visite de la saison sur le territoire intercommunal. Direction… Buxeuil ! Le Jeudi 9 avril 2026 à 10h.

Au programme balade dans le village, découverte de l’église, anecdotes et histoire locale. Et parce qu’on aime prolonger ce moment convivial avec vous… déjeunons ensemble à l’Auberge du Renon ! (Menu sur réservation 18€). La visite est gratuite, alors profitez-en pour venir explorer Buxeuil avec nous ! Réservation (visite et repas) auprès de l’Office de Tourisme au 02 54 49 71 69 ou tourisme.champagneboischauts@orange.fr ; pensez à réserver votre place ! 18 .

Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69 tourisme.champagneboischauts@orange.fr

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English :

With the warm weather on the horizon, it’s time to get out and about! That’s why the Champs d’Amour Tourist Office has organized its first tour of the season for you. Let’s head for… Buxeuil! Thursday, April 9, 2026 at 10 a.m.

L’événement Visite découverte Buxeuil a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Champs d’Amour