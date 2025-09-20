Visite découverte couvent de la Visitation Conservatoire de musique Grasse

Visite découverte couvent de la Visitation Conservatoire de musique Grasse samedi 20 septembre 2025.

Visite découverte couvent de la Visitation Samedi 20 septembre, 10h00 Conservatoire de musique Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Bâti de toutes pièces au XIXe siècle, l’ancien couvent des Sœurs Visitandines se dresse face à la mer dans un écrin de verdure. Il accueille aujourd’hui diverses institutions comme le Conservatoire municipal. Visitez les jardins et la chapelle qui abrite depuis peu un remarquable cycle de peintures du XVIIIe siècle. (Attention cette visite ne comprend pas les souterrains).

Rendez-vous : 6, rue du Saut, entrée du Conservatoire de musique

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.

Conservatoire de musique 6 rue du saut, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Ouverture exceptionnelle avec guide conférencier

Bâti de toutes pièces au XIXe siècle, l’ancien couvent des Sœurs Visitandines se dresse face à la mer dans un écrin de verdure. Il accueille aujourd’hui diverses institutions comme le Conservatoire …

Ville de Grasse – Vah