Visite-Découverte d’Aménagement à Aynac Aynac

Visite-Découverte d’Aménagement à Aynac

espace Georges Frescaline Aynac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Cette matinée s’inscrit dans le cadre de l’Opération Ruban bleu Agir pour nos rivières portée par le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval.

Animée par Sylvie MONNIN MENARD, technicienne rivières du SMDMCA.

Visite-découverte d’aménagement pour l’abreuvement du bétail et la mise en défense des berges.

Atelier découverte d’un système de pompe solaire sur la commune d’Aynac puis visite découverte de mise en défense des berges sur la commune de Rudelle ! .

espace Georges Frescaline Aynac 46120 Lot Occitanie +33 5 65 32 27 38

English :

This morning event is part of the « Blue Ribbon » program « Acting for our rivers » run by the Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval.

Hosted by Sylvie MONNIN MENARD, SMDMCA river technician.

German :

Dieser Vormittag findet im Rahmen der Operation Blaues Band « Handeln für unsere Flüsse » statt, die vom Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval getragen wird.

Die Veranstaltung wird von Sylvie MONNIN MENARD, der Flusstechnikerin des SMDMCA, geleitet.

Italiano :

Questa sessione mattutina fa parte dell’Operazione Nastro Blu « Agisci per i nostri fiumi » gestita dal Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval.

Ospite Sylvie MONNIN MENARD, tecnico fluviale del SMDMCA.

Espanol :

Esta sesión matinal se inscribe en el marco de la operación « Actuar por nuestros ríos » del Sindicato Mixto de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval.

Animada por Sylvie MONNIN MENARD, técnica fluvial del SMDMCA.

