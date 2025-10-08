Visite découverte dans les Alignements Rue du Ménec Carnac

Visite découverte dans les Alignements

Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04 2026-04-06

En famille ou entre amis, venez découvrir l’histoire des Alignements de Carnac accompagnés d’un guide. Partez à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont façonné le paysage il y a 6500 ans et imaginé des constructions, qui aujourd’hui encore fascinent et interrogent. Immergez-vous durant une heure au milieu de ces pierres multimillénaires et laissez-vous embarquer pour un voyage à la Préhistoire…

Du 1er au 3 avril à 15h

Du 4 au 30 avril à 10h30, 12h, 14h30, 16h en Français

Du 6 au 30 avril à 15h en Anglais .

Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

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English : Visite découverte dans les Alignements

L’événement Visite découverte dans les Alignements Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE CARNAC