Visite découverte dans les Alignements Rue du Ménec Carnac
Visite découverte dans les Alignements Rue du Ménec Carnac mercredi 1 avril 2026.
Visite découverte dans les Alignements
Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-04 2026-04-06
En famille ou entre amis, venez découvrir l’histoire des Alignements de Carnac accompagnés d’un guide. Partez à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont façonné le paysage il y a 6500 ans et imaginé des constructions, qui aujourd’hui encore fascinent et interrogent. Immergez-vous durant une heure au milieu de ces pierres multimillénaires et laissez-vous embarquer pour un voyage à la Préhistoire…
Du 1er au 3 avril à 15h
Du 4 au 30 avril à 10h30, 12h, 14h30, 16h en Français
Du 6 au 30 avril à 15h en Anglais .
Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite découverte dans les Alignements
L’événement Visite découverte dans les Alignements Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE CARNAC
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- Concours de dessin Carnac 1 avril 2026
- Matinée jeux petite enfance Médiathèque Terraqué Carnac 1 avril 2026
- Atelier vannerie spiralée Carnac 6 avril 2026
- Atelier Parure pour petites mains Carnac 7 avril 2026
- Ciné-docs-voyage Espace culturel Terraqué Auditorium Carnac 8 avril 2026