Visite Découverte de Cassis Oustau Calendal Cassis

Visite Découverte de Cassis Oustau Calendal Cassis vendredi 29 août 2025.

Visite Découverte de Cassis

Vendredi 29 août 2025 de 15h à 16h30.

Vendredi 5 septembre 2025 de 14h30 à 16h.

Vendredi 12 septembre 2025 de 14h30 à 16h.

Vendredi 19 septembre 2025 de 14h30 à 16h.

Vendredi 26 septembre 2025 de 14h30 à 16h.

Vendredi 17 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Vendredi 24 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Vendredi 31 octobre 2025 de 14h30 à 16h. Oustau Calendal Office de Tourisme de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 14:30:00

fin : 2025-09-12 16:00:00

Date(s) :

2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31

Cette visite est idéale pour ceux qui ne connaissent pas Cassis… et ceux qui veulent le redécouvrir. Visite en français et en anglais.

Cette visite est une est une découverte du village au travers de son histoire et d’anecdotes.



Cette promenade vous mènera de la statue Calendal aux petites ruelles méconnues de Cassis pour découvrir ce petit village typiquement provençal. Des anecdotes viendront ponctuer le parcours.



La visite se termine par une dégustation de spécialités locales ou la découverte d’un produit local. .

Oustau Calendal Office de Tourisme de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

English :

This tour is ideal for those who don’t know Cassis… and those who want to rediscover it. Tours in French and English.

German :

Diese Tour ist ideal für alle, die Cassis noch nicht kennen oder es neu entdecken möchten. Tour auf Französisch und Englisch.

Italiano :

Questo tour è ideale per chi è nuovo a Cassis e per chi vuole riscoprirla. Tour in francese e inglese.

Espanol :

Esta visita es ideal tanto para los que no conocen Cassis como para los que desean redescubrirla. Visitas en francés e inglés.

L’événement Visite Découverte de Cassis Cassis a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Cassis