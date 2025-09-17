Visite Découverte de Cassis en Allemand Quai des Moulins Cassis

Visite Découverte de Cassis en Allemand Quai des Moulins Cassis mercredi 17 septembre 2025.

Visite Découverte de Cassis en Allemand

Mercredi 17 septembre 2025 de 14h30 à 16h.

Mercredi 24 septembre 2025 de 14h30 à 16h.

Mercredi 1er octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Mercredi 8 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Mercredi 15 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Mercredi 22 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Mercredi 29 octobre 2025 de 14h30 à 16h. Quai des Moulins Oustau Calendal Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

Date(s) :

2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Découvrez les coins les plus intéressants de Cassis en compagnie d’un guide professionnel. Cette visite est entièrement réalisée en langue allemande.

Cette promenade vous mènera de la statue Calendal aux petites ruelles de Cassis, à la découverte de ce petit village typiquement provençal le port, le quartier des Bourgeois avec ses belles maisons, les places et les fontaines, l’église Saint Michel, le four banal, la villa Ariane…



En plus d’informations historiques fondées sur le village, le guide vous réserve toujours des anecdotes authentiques.



La visite se termine par une dégustation de spécialités locales ou la découverte d’un produit du terroir. .

Quai des Moulins Oustau Calendal Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

English :

Discover the most interesting corners of Cassis in the company of a professional guide. This tour is conducted entirely in German.

German :

Entdecken Sie zusammen mit einem professionellen Stadtführer die interessantesten Ecken von Cassis. Diese Tour wird vollständig in deutscher Sprache durchgeführt.

Italiano :

Scoprite gli angoli più interessanti di Cassis in compagnia di una guida professionista. Questo tour si svolge interamente in tedesco.

Espanol :

Descubra los rincones más interesantes de Cassis en compañía de un guía profesional. Este tour se realiza íntegramente en alemán.

L’événement Visite Découverte de Cassis en Allemand Cassis a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Cassis