Visite – découverte de Châteauneuf-sur-Cher Lieu d’accueil Châteauneuf-sur-Cher

Visite – découverte de Châteauneuf-sur-Cher Lieu d’accueil Châteauneuf-sur-Cher dimanche 21 septembre 2025.

Visite – découverte de Châteauneuf-sur-Cher Dimanche 21 septembre, 10h00 Lieu d’accueil Cher

Retirer le feuillet à la Crypte de la Basilique ou auprès des peintres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Nous vous proposons d’obtenir, à n’importe quelle heure et gratuitement, le dépliant descriptif soit à la crypte, soit auprès d’un des peintres présents ce jour-là, puis de découvrir librement une partie du village et son architecture de la période romantique, en suivant le parcours décrit. Vous retrouverez les habitants et les peintres à 16h à la Salle des Fêtes (également appelée centre socio-culturel) où vous pourrez voter pour le tableau de votre choix. Le village a dépendu et continue à dépendre du Cher. La rivière passe sous 2 ponts du XVIIe siècle et deux autres ponts du XIXe siècle. Châteauneuf est dominé par un Château Renaissance imposant et une grande Basilique étonnante.

Lieu d’accueil 53, rue de la Chaussée 18190 Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire 0670168725 https://www.facebook.com/groups/622031774283650 Châteauneuf, village berrichon atypique, offre des vues variées aussi bien rurales qu’urbaines ; l’eau y est très présente grâce aux nombreux bras du Cher qui le traversent. Le village a la chance de n’être défiguré par aucune éolienne, ni aucune ligne à haute tension. Château Renaissance, ponts du XVIIe siècle, Basilique néo-gothique sont les traits principaux de Châteauneuf. Le village est situé à 2h30 de Paris et à 128 km d’Orléans. De Bourges (27 km), il est aisément accessible, que ce soit en train ou par la route. Plusieurs parkings à proximité du lieu de rendez-vous.

Nous vous proposons d’obtenir, à n’importe quelle heure et gratuitement, le dépliant descriptif soit à la crypte, soit auprès d’un des peintres présents ce jour-là, puis de découvrir librement une du…

Ph. J F Féjoz