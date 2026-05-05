VISITE DECOUVERTE DE « JADEN LÉRITAJ, Ruelle du Marin – terrain Chalder, Baie-Mahault

VISITE DECOUVERTE DE « JADEN LÉRITAJ 5 et 6 juin Ruelle du Marin – terrain Chalder Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T22:30:00+02:00 – 2026-06-07T00:30:00+02:00

Visite et découverte du Jaden LÉRITAJ

C’est un jardin créole regorgeant de trésors.

Ancienne décharge, aujourd’hui il est un devenu un jardin écologique pensé comme lieu de transmission pour les jeunes, porteur d’espoir et de savoir.

Héritage du chef Jean-Rony LERICHE, défenseur passionné de la gastronomie caribéenne.

Ruelle du Marin – terrain Chalder 97122 BAIE-MAHAULT Baie-Mahault 97122 Guadeloupe Guadeloupe +590590259127 https://villedebaiemahault.fr [{« type »: « email », « value »: « marie-frantz.goram@baiemahault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0590590259127 »}] JADEN LÉRITAJ est un espace dédié aux plantes médicinales et comestibles créer par le chef Jean-Rony LERICHE

Visite et découverte du Jaden LÉRITAJ

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