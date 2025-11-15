Visite découverte de la Brasserie artisanale du Der Brasserie artisanale du Der La Porte du Der

Visite découverte de la Brasserie artisanale du Der Brasserie artisanale du Der La Porte du Der samedi 15 novembre 2025.

Visite découverte de la Brasserie artisanale du Der 15 novembre 2025 et 21 février 2026 Brasserie artisanale du Der Haute-Marne

Payant, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T15:00:00 – 2025-11-15T16:00:00

Fin : 2026-02-21T15:00:00 – 2026-02-21T16:00:00

Réservations auprès du Musée et paiement à la Brasserie le jour de la visite.

Brasserie artisanale du Der 7 Av. d’Alsace, 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

Vous aurez l’occasion de visiter les installations, d’en apprendre davantage sur l’histoire de la bière et de découvrir (quelque ‘uns) des secrets de la fabrication du célèbre nectar. bière brassicole