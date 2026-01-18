Visite découverte de la Brasserie artisanale du Der La Porte du Der
Brasserie artisanale du Der La Porte du Der Haute-Marne
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Tout public
Vous aurez l’occasion de visiter les installations, d’en apprendre davantage sur l’histoire de la bière et de découvrir (quelques uns) des secrets de la fabrication du célèbre nectar. Inscriptions auprès du Musée de Saint-Dizier. .
Brasserie artisanale du Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
