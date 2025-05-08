Visite découverte de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne à Mâcon Cité des Climats et des vins de Bourgogne à Mâcon Mâcon

Cité des Climats et des vins de Bourgogne à Mâcon
520 avenue Maréchal Lattre de Tassigny
Mâcon
Saône-et-Loire

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-09-07 14:30:00

2025-09-07

Visitons ensemble la Cité des Climats et des vins de Bourgogne à Macon. Cet espace est dédié aux vins du Mâconnais mais aussi du Chalonnais. A travers un parcours pédagogique, nous comprendrons la formation géologique du vignoble, mais aussi son expansion tout au long de l’Histoire. L’Histoire de ce vignoble, considéré comme un des plus qualitatifs au monde. Nous évoquerons aussi le cycle de la vigne, cette liane qui depuis des millénaires fascine les hommes.

Cette découverte se termine par une dégustation de trois vins de la région agrémentée de pain, de fromage et de charcuterie. .

