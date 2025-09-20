Visite – Découverte de La CLEF La Clef Saint-Germain-en-Laye

Se présenter à l’accueil quelques minutes avant la visite

L’équipe de La CLEF vous accueille pour une balade dans tous les recoins du lieu, de la salle de concerts du sous-sol jusqu’au 3e étage en passant par le parc. Trésors cachés, anecdotes croustillantes, parcours artistique… surprises garanties !

La Clef 46 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France https://www.laclef.asso.fr La Clef est une association loi 1901 agréée d’éducation populaire proposant une cinquantaine d’activités dans le domaine de la Culture, des Loisirs et de la Formation, accueillant plus de 2500 adhérents chaque semaine. Elle est labellisée « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC) et organise chaque saison plus de 60 concerts professionnels / amateurs et spectacles d’élèves.

