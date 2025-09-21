Visite-découverte de la faune de la cathédrale Cathédrale Saint-Etienne Bourges

Visite-découverte de la faune de la cathédrale Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h30 Cathédrale Saint-Etienne Cher

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le service Ville d’art et d’histoire et le Muséum d’histoire naturelle s’associent pour vous proposer une découverte de la faune de la cathédrale

Dimanche à 14h et 15h30

Sur inscription

RDV à l’accueil des JEP, cour du patrimoie, 12 place Etienne Dolet

Cathédrale Saint-Etienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=224145 »}] Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.

Direction Musées Patrimoine Historique de la ville de Bourges