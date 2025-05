Visite-découverte de la ferme de Joël Poulain – Saint-Eusèbe, 11 juin 2025 10:30, Saint-Eusèbe.

Saône-et-Loire

Visite-découverte de la ferme de Joël Poulain La Favée d’En Bas Saint-Eusèbe Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 10:30:00

fin : 2025-06-11 12:00:00

Date(s) :

2025-06-11

L’ EARL Poulain est une exploitation agricole familiale située à Saint-Eusèbe et ce depuis 3 générations.

Notre élevage se compose de bovins, ovins et caprins.

Nous produisons également du fromage de chèvre à la ferme, fromages vendus sur place et dans diverses enseignes au Creusot et à Montchanin.

Venez découvrir notre travail, les animaux et nos productions.

Accès à la ferme par la route centre à centre.

Coordonnées GPS 46.724918, 4.449719.

Suivre La Favée. Au carrefour au niveau du monument, continuer tout droit. La ferme est au bout de la route.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.

Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra donner lieu à un remboursement. .

La Favée d’En Bas

Saint-Eusèbe 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

English : Visite-découverte de la ferme de Joël Poulain

German : Visite-découverte de la ferme de Joël Poulain

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite-découverte de la ferme de Joël Poulain Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-05-19 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II