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Visite découverte de la ferme, LA FERME DE TERRALYA, Montégut

Visite découverte de la ferme, LA FERME DE TERRALYA, Montégut

Visite découverte de la ferme, LA FERME DE TERRALYA, Montégut samedi 6 juin 2026.

Lieu : LA FERME DE TERRALYA

Adresse : 6601, route de Roquetaillade, 32550 MONTEGUT

Ville : 32550 Montégut

Département : Gers

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 8 € sur réservation

Visite découverte de la ferme Samedi 6 juin, 15h00, 17h00 LA FERME DE TERRALYA Gers

8 € sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Visite en déambulation dans les allées fleuries à Montégut dans le petit cocon de Léa & Aurélien. Avec eux, vous découvrirez leur façon de travailler les fleurs françaises, leurs motivations, vous apprendrez à reconnaître la fleur qui pousse en terre et sa version une fois séchée… Vous aurez le privilège d’entrer dans le séchoir : instant magique…

LA FERME DE TERRALYA 6601, route de Roquetaillade, 32550 MONTEGUT Montégut 32550 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 39 21 45 »}]
Léa et Aurélien, depuis peu agriculteurs, vous reçoivent dans les allées fleuries… fleur française fleurs séchées

@Le_Boudu_Monde

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