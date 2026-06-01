Visite découverte de la ferme, LA FERME DE TERRALYA, Montégut

Visite découverte de la ferme Samedi 6 juin, 15h00, 17h00 LA FERME DE TERRALYA Gers

8 € sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Visite en déambulation dans les allées fleuries à Montégut dans le petit cocon de Léa & Aurélien. Avec eux, vous découvrirez leur façon de travailler les fleurs françaises, leurs motivations, vous apprendrez à reconnaître la fleur qui pousse en terre et sa version une fois séchée… Vous aurez le privilège d’entrer dans le séchoir : instant magique…

LA FERME DE TERRALYA 6601, route de Roquetaillade, 32550 MONTEGUT Montégut 32550 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 39 21 45 »}]

Léa et Aurélien, depuis peu agriculteurs, vous reçoivent dans les allées fleuries… fleur française fleurs séchées

@Le_Boudu_Monde