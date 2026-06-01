Visite découverte de la ferme, LA FERME DE TERRALYA, Montégut
Visite découverte de la ferme, LA FERME DE TERRALYA, Montégut samedi 6 juin 2026.
Visite découverte de la ferme Samedi 6 juin, 15h00, 17h00 LA FERME DE TERRALYA Gers
8 € sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Visite en déambulation dans les allées fleuries à Montégut dans le petit cocon de Léa & Aurélien. Avec eux, vous découvrirez leur façon de travailler les fleurs françaises, leurs motivations, vous apprendrez à reconnaître la fleur qui pousse en terre et sa version une fois séchée… Vous aurez le privilège d’entrer dans le séchoir : instant magique…
LA FERME DE TERRALYA 6601, route de Roquetaillade, 32550 MONTEGUT Montégut 32550 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 39 21 45 »}]
Léa et Aurélien, depuis peu agriculteurs, vous reçoivent dans les allées fleuries… fleur française fleurs séchées
@Le_Boudu_Monde
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