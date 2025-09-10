Visite découverte de la galerie Kengo Kuma et de la place Monseigneur-Chappoulie Angers
Visite découverte de la galerie Kengo Kuma et de la place Monseigneur-Chappoulie Angers samedi 11 avril 2026.
Visite découverte de la galerie Kengo Kuma et de la place Monseigneur-Chappoulie
Place Monseigneur Chappoulie Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 12:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez découvrir la nouvelle place Monseigneur-Chappoulie reconfigurée dans le cadre de la construction de la galerie Kengo Kuma. .
Place Monseigneur Chappoulie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Visite découverte de la galerie Kengo Kuma et de la place Monseigneur-Chappoulie Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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