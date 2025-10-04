Visite découverte de la maison du livre, de l’image et du son Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Après une courte introduction sur l’histoire et l’architecture du lieu, découvrez la répartition des collections entre les différents étages et des ressources dont vous ignorez peut-être l’existence… À la recherche de documents en particulier ? Posez vos questions pour être guidé dans les étages. Découvrez également ce que les médiathèques peuvent vous offrir en terme de services (informatique, écrivain public…) et d’animations.

Ce temps de visite est destiné aux nouveaux abonnés de la médiathèque ou à toutes les personnes désireuses de mieux connaître les lieux !

Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand 247 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0437571717 https://mediatheques.villeurbanne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/ »}]

