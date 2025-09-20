Visite découverte de la Maison IV : de l’Interculturel et du Volontariat La Bastide des Bessons _ Maison de l’Interculturel & du Volontariat Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Bastide des Bessons vous ouvre grand ses portes pour un après-midi de rencontres, de découvertes et de transmission, autour de la thématique « Patrimoine architectural ».

Située au cœur du quartier de Sainte-Marthe, cette bastide du XXe siècle est un lieu emblématique du 14ᵉ arrondissement. Aujourd’hui, elle abrite la Maison IV : de l’Interculturel et du Volontariat, siège de l’association Une Terre Culturelle, un acteur reconnu de l’éducation populaire, de la mobilité éducative, de l’interculturalité et de l’insertion socio-professionnelle à Marseille, en France et à l’international.

Lauréate 2024 de la Loterie du Patrimoine, la Bastide fait désormais l’objet d’un projet ambitieux de restauration qui débutera en mars 2026, afin de préserver ce lieu de mémoire tout en renforçant sa vocation sociale et éducative.

Au programme :

Visite guidée de la Bastide et découverte de son architecture, de son histoire et de son implantation dans le tissu marseillais

Présentation des activités d’Une Terre Culturelle : échanges de jeunes, volontariat international, projets interculturels et formations

Présentation du projet de restauration patrimoniale : enjeux, étapes à venir et mobilisation autour de ce bien commun

La Bastide des Bessons _ Maison de l'Interculturel & du Volontariat 04 Chemin des Bessons 13014, Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur La Bastide des Bessons, une élégante villa provençale située à Sainte-Marthe à Marseille, a été désignée lauréate départementale 2024 du Loto du Patrimoine. Ce choix a été annoncé par la Mission Patrimoine soutenue par Stéphane Bern, le Ministère de la Culture et La Française des Jeux.

– Repérée dans le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) de Marseille-Provence pour ses qualités architecturales et sa valeur patrimoniale.

– Possède des éléments architecturaux remarquables

– située dans le périmètre de protection d’un Monument historique : la Bastide de Montgolfier-la-Tour-du-Pin et de son parc.

Notre projet :

Conserver ce lieu patrimonial et réorganiser les usages en le transformant en un espace dédié à l’apprentissage, à la créativité et à l’échange international et interculturel. Nous souhaitons ainsi offrir aux jeunes et aux usagers un lieu où ils·elles pourront se retrouver, se former et se développer.

Restaurer et rénover la Maison IV pour renforcer la mission d’un centre de ressources pour

La mobilité éducative de la jeunesse

Le volontariat

Le dialogue interculturel local et euro-méditerranéen.

Objectifs de la restauration et la rénovation

– Restaurer la bastide et préserver son patrimoine

– Rénover et réaménager la Maison IV aux normes ERP

– Améliorer la capacité d’accueil des jeunes, volontaires, bénévoles et usagers

– Création d’un lieu polyvalent et convivial offrant des activités pour toutes les générations

– Favorisant les échanges et les collaborations

Ce projet permettra de:

renforcer et d’accompagner de manière plus efficace les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle

Créer un véritable lieu de formation et d’échange

Offrir plus d’opportunités de mobilité éducative aux jeunes et aux acteurs du travail socio-éducatif et culturel La Bastide des Bessons est accessible par train (arrêt Sainte Marthe en Provence (à 7mn de la gare Saint Charles), par bus les 31, 28, 27), par vélo à 30 mn du centre ville, par voiture à 20 mn du centre ville

Une Terre Culturelle