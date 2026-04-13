Visite découverte de la Roseraie Loubert, Roseraie Loubert, Les Rosiers-sur-Loire

Visite découverte de la Roseraie Loubert 6 et 7 juin Roseraie Loubert Maine-et-Loire

5€ par personne – voiturette de golf disponible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin à l’anglaise et collection nationale de rosiers anciens et botaniques labellisée C.C.V.S. Arbres rares, pommiers anciens, poiriers, cerisiers et collection de 70 chênes.

Roseraie Loubert Les Brettes, 49350 Les-Rosiers-sur-Loire Gennes Val de Loire Les Rosiers-sur-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 51 80 82 http://www.rosesloubert.fr/ Presque 4000 types de rosiers anciens dont 150 purs botaniques et des hybrides de botanique. De très jolis arbres assez rares, 70 types de poiriers anciens et modernes. 50 cerisiers environ 100 types de pommiers anciens et une collection de 70 chênes.

Jardin à l’anglaise et collection nationale de rosiers anciens et botaniques labellisée C.C.V.S. Arbres rares, pommiers anciens, poiriers, cerisiers et collection de 70 chênes.

©Loubert