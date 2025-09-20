Visite découverte de l’Abbatiale Sainte-Marie et de son orgue Église abbatiale Sainte-Marie Souillac

Visite découverte de l’Abbatiale Sainte-Marie et de son orgue 20 et 21 septembre Église abbatiale Sainte-Marie Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Abbatiale Sainte-Marie & son orgue

Samedi (14h-17h) : Visite découverte de l’orgue

Dimanche (14h-17h) : Visite guidée de l’abbatiale

Un week-end pour explorer l’architecture majestueuse de l’abbatiale et écouter la richesse sonore de son orgue.

Église abbatiale Sainte-Marie 727 Chemin des Combettes 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie Église bâtie au XIIe siècle. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, ravages causés par l’occupation anglaise. En 1562 et 1573, destructions causées par les guerres de Religion. En 1659, reconstruction de l’église abbatiale alors dotée d’un décor aujourd’hui disparu. Au milieu du XIXe siècle, les travaux de restauration et de mise en valeur permettent de redonner à l’édifice son aspect roman. En 1928, dégagement des coupoles.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Dominique Viet – PAH Cauvaldor